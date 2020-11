Covid-19: entrega de vacinas da AstraZeneca aguarda dados de testes

Divulgação Reverendo Guadalupe Rios, da St. Joseph’s Catholic Church

O reverendo Guadalupe Rios , da St. Joseph’s Catholic Church, localizada em Selma, nos Estados Unidos, foi afastado após ser acusado de uma série de crimes . Entre as acusações está o envolvimento com drogas, armas e abuso sexual . As informações são do jornal Fresno Bee.

Guadalupe foi colocado em licença durante o período das investigações, segundo informou ao jornal local o chanceler da Diocese de Fresno, Cheryl Sarkisian.

Uma ordem restritiva contra o reverendo, aplicada para que ele mantenha uma distância mínima de 90 metros da igreja onde trabalhava durante o período de afastamento, também foi emitido pela diocese.

O religioso teria um relacionamento “romântico” e “físico” com uma mulher de 41 anos que atuava na igreja, como assistente. Ela teria terminado a relação e passou a ser agredida fisicamente por Guadalupe .

“Ele tem fácil acesso a armas e me ameaçou de morte outras vezes, tenho medo que quando ele descobrir que a diocese sabe do que ele faz, ele venha atrás de mim em retaliação”, disse a mulher ao noticiário da ABC 30 Action News.

O caso será mantido sob “confidencialidade e privacidade” segundo o chanceler da diocese, Cheryl Sarkisian, durante toda a investigação interna.