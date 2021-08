Covid-19: DF começa a agendar vacinação de adolescentes

O agendamento de vacinação contra a covid-19 para adolescentes começa (4) no Distrito Federal. Nessa primeira etapa, poderão fazer a marcação pessoas com idade de 12 a 17 anos que tenham Síndrome de Down ou autismo. Também podem agendar adolescentes com deficiência.

No caso de pessoas com Síndrome de Down, não é preciso levar laudo médico. Já para adolescentes com autismo, será necessário apresentar laudo apenas se a pessoa não tiver feito algum atendimento na rede pública do DF nos últimos 12 meses.

Quem tiver dificuldade de acesso à internet para fazer o cadastramento e agendamento pode procurar uma Unidade Básica de Saúde.

A imunização desse grupo foi anunciada pelo governo do Distrito Federal na -feira (2), em entrevista coletiva. Os representantes do GDF informaram que serão vacinados adolescentes com comorbidades e com autismo. Ainda não foram anunciadas as próximas fases da imunização dessa faixa etária.

Trinta anos

começou a imunização das faixas etárias a partir de 30 anos. Foram disponibilizadas 170 mil doses, que estão sendo aplicadas em 79 pontos de vacinação, cuja localização é disponibilizada no site da Secretaria de Saúde.

Também estão disponíveis vacinas da “repescagem” para professores. O GDF tem disponibilizado doses para a categoria em razão do retorno das aulas presenciais, a partir dessa -feira, no caso da rede pública.