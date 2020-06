Covid-19: Com mais de 850 mil casos, Brasil atinge 42.720 mortes

Yan Boechat Socorristas do Samu preparam cadáver de mulher idosa que morreu com suspeita de estar contaminada pelo novo coronavírus





O Brasil atingiu a marca de 42.720 mortes por Covid-19 , após o registro de 892 novos óbitos, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde no início da noite deste sábado (13). Enquanto isso, o total de casos confirmados subiu para 850.514, com o acréscimo de 21.704 novos brasileiros infectados pelo novo coronavírus.

Do total dos casos, 428.549 estão em tratamento e 379.245 já se recuperaram da doença. Durante a última sexta-feira (12), país contabilizou 41.828 mortes, ultrapassou o Reino o Unido e tornou-se o segundo país com mais óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos.

O Estado de São Paulo ainda é o líder tanto no número de mortes (172.875) quanto no número de mortes (10.581). Logo atrás, está o Rio de Janeiro, com 78.836 casos e 7.592 óbitos, seguido pelo Ceará, com 76.429 infectados e 4.829 óbitos registrados.