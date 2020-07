COVID-19 | Com mais 2 óbitos, São Mateus registra 22 mortes e 804 casos confirmados

Dois óbitos aconteceram nas últimas 24 horas.

O número de mortes por covid-19 vem crescendo nos últimos dias. São Mateus está no grupo de risco moderado, do Mapa de Gestão do Governo do Estado, registra 22 vítimas fatais desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é de 2,74%.

O Município registrou mais duas mortes nesta quarta-feira (08), conforme divulgado no boletim epidemiológico da Vigilância Municipal de Saúde.

As vítimas são uma paciente de 65 anos, moradora do Bairro São Pedro, portadora de doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus. Estava internada na UTI desde a última segunda-feira (06) e teve confirmada a doença através de teste rápido. A outra era morador do Bairro Cricaré, 63 anos, portador de doença pulmonar crônica, doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus, e estava na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 27 e teve a confirmação do coronavírus no último dia 02, através de RT-PCR.

O Município tem 804 casos confirmados e 3.484 notificados. Destes, 1.001 foram descartados, 1.081 são suspeitos em investigação, 598 foram encerrados, 414 foram e há 22 óbitos confirmados.