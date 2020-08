COVID-19 | Centro de Detenção Provisória de São Mateus tem mais de 50 casos confirmados

Exames realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus, apontaram que 54 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus no Centro de Detenção Provisória da cidade (CDP). Segundo o secretário Henrique Follador, a maioria dos infectados são detentos da unidade. Mas existem casos positivos entre funcionários.

A testagem foi realizada, no último sábado (8), após 25 detentos serem diagnosticados com Covid-19 no local. A ação correu em detentos que não apresentavam sintomas e testou todos os internos do local e os servidores do sistema prisional, em parceria com a Secretaria Estadual da Justiça (Sejus).

O subsecretário estadual para assuntos do sistema penal, Alessandro Ferreira de Souza, confirmou as contaminações na unidade de São Mateus. Ele garantiu que todas as medidas de prevenção estão sendo seguidas no local.

“A Sejus registrou esses casos de Covid-19 no CDP de São Mateus. Todos os cuidados para enfrentamento dessa ocorrência estão sendo tomados. Nós reforçamos as nossas equipes de saúde, inclusive com plantões noturnos. Em outras unidades onde nós registramos esse tipo de ocorrência, tivemos um sucesso muito grande na cura daquelas pessoas, de maneira que não será diferente em São Mateus”, afirmou Alessandro.

O subsecretário salientou que todos os internos que são diagnosticados com o novo coronavírus são colocados em isolamento. Eles só retornam para o convívio com os outros presos depois da confirmação que estão clinicamente curados da doença.

(*Tv Gazeta)