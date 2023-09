Covid-19: casos de nova variante Éris são confirmados pela 1ª vez no ES

Segundo o secretário de Estado da Saúde, além da nova variante, houve um aumento do número de casos nas últimas três semanas epidemiológicas

A secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou na tarde desta quarta-feira (27) a confirmação dos três primeiros casos da nova variante da covid-19, a EG.5, conhecida como Éris, no Espírito Santo. As informações são do Folha Vitória.

Em uma coletiva de imprensa, o secretário Miguel Duarte e o subsecretário de Vigilância em Saúde Orlei Cardoso, atualizaram o panorama epidemiológico da covid-19.

Os pacientes são moradores da Região Metropolitana e relataram não terem viajado recentemente.

“Dentro da parte do Lacen, nós conseguimos também implementar a vigilância genômica, que é ter condições de identificar, nas amostras que são enviadas para o Lacen, que tipos de cepas estão circulando. Nós identificamos em três amostras a variante Éris, ela é aqui da Região Metropolitana, são pacientes que não viajaram”, afirmou o subsecretário.

Orlei lembrou ainda que essa identificação apenas é possível por meio do exame de RT-PCR capaz de detectar o material genético do vírus. “O teste rápido de antígeno não permite fazer essa vigilância. As amostras precisam ser encaminhadas para o Lacen para que através da biologia molecular consiga chegar no resultado. Hoje, nós estamos estruturados para isso”.

Saúde vai reforçar estratégia para exames de RT-PCR no Estado

Ainda durante a coletiva, o subsecretário de vigilância em Saúde disse que devido a presença da nova variante haverá reforço estratégico para que a população faça o teste que permita a identificação das cepas predominantes em circulação.

“Não apontam, os números nesse momento, para um crescimento exacerbado (de casos de covid) nós temos uma condição estável em relação covid no Estado. Mostra isso em relação aos números de internações e de óbitos. Nós temos aumento apenas na positividade”, destaca.

Uma outra preocupação da pasta é com relação ao número de pessoas que deixaram de testar por meio do RT-PCR.

“Somando essas duas estratégias de testagem (RT-PCR e antígeno) nós estamos com 26.7% (taxa de positividade entre os testados). Quando nós vamos comprar isso com os meses de junho e agosto, nós tinhamos uma positividade de 8%, 6% e aí agora nós vimos um crescimento mais rápido em relação a positividade”, alertou.

Número de casos positivos de covid-19 voltaram a aumentar

Em janeiro desse ano, na semana epidemiológica 1, o Espírito Santo registrou um grande número de positividade para a doença. Foram 15.738 casos confirmados.

Até a semana epidemiológica 20 (início da segunda quinzena de maio), foram identificadas várias curvas com picos e quedas, porém, os casos só caíram realmente entre as semanas 25 e 35 (entre 18 de junho e 27 de agosto).

Poré, nas últimas três SE’s (semanas epidemiológicas) esses números voltaram a crescer no Estado. Saltaram de 2.278 (entre os dias 3 e 9 de setembro) para 3.616 na semana entre os dias 17 e 23 de setembro. De domingo (24) até o momento novos 396 casos foram confirmados.

Mortes por covid em 2023

De janeiro até o último mês de agosto, 120 pessoas morreram por complicações da covid-19. A média de idade desses pacientes ficou em 75 anos. No total, 68% delas ficaram internadas e 35% ou não estavam com o esquema vacinal completo ou não tomaram nenhuma dose da vacina.

“Apesar da variante Éris ter sido identificada recentemente, ela ainda não aponta nesse momento uma gravidade nas internações e nos óbitos”, esclareceu o subsecretário.

Panorama da vacinação no ES

Com relação à vacinação no Estado, o número de pessoas que receberam a vacina monovalente é maior que o daqueles que receberam a bivalente.Ambas agem do mesmo modo no organismo com o objetivo de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e células de defesa contra o vírus Sars-CoV-2.

É importante lembrar que a vacina bivalente foi produzida para combater a variante ômicron. Segundo Orlei, “ela também serve para a variante Éris”, pontuou.

No Espírito Santo, até agora, 598.159 pessoas foram imunizadas com a bivalente. Vacinados com a primeira dose (D1) ou dose única (DU), são 3.621411.