Covid-19: Brasil tem 63.409 mortes e mais de 1,5 milhão de casos

Na madrugada deste sábado(4), o desabamento de um prédio em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, capital do Paraná , deixou cinco pessoas de uma mesma família feridas.

Segundo informações do jornal Tribuna do Paraná , o Corpo de Bombeiros confirmou que as vítimas são duas mulheres, um homem e duas crianças. Três delas ficaram presas sob os escombros após o colapso, foram resgatadas e encaminhadas para o Hospital Evangélico Mackenzie. De acordo com a assessoria da instituição, todas passam bem.

Desabamento no bairro São Gabriel em Colombo. pic.twitter.com/39Ak0HEJ4G — pedroazevedo (@pedropea2) July 4, 2020

Ainda de acordo com a publicação, a causa do acidente pode ter sido uma reforma que estava sendo realizada no prédio. Em entrevista à RPC, Milton César Claudino Rafael, proprietário do centro comercial, o empreendimento tinha dois apartamentos, uma academia, um mercado e um estacionamento. Era neste último que a reforma ocorria nos últimos 15 dias.

A obra, que tem alvará válido de acordo com o proprietário, seria para a construção da cobertura do estacionamento. A perícia da Polícia Civil esteve no local e agora dará início a uma investigação para entender o motivo do desabamento .