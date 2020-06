Covid-19: Brasil registra 42,7 mil mortes e 850,5 mil casos

O estado do Rio registrou 175 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) divulgado (13), há 78.836 casos confirmados e 7.592 óbitos por coronavírus (covid-19) no estado. Há ainda 1.170 óbitos em investigação e 277 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 62.375 pacientes se recuperaram da doença.

Casos confirmados

A cidade do Rio continua liderando os casos confirmados com 41.411 notificações da covid-19. Em segundo, vem Niterói com (4.515); São Gonçalo (2.867); Nova Iguaçu (2.541); Duque de Caxias (2.165); Itaboraí (1.707); Macaé (1.473); Angra dos Reis (1.469); Queimados (1.291); São João de Meriti ( 1.270); Campos dos Goytacazes ( 1.208); Magé (1.168); Volta Redonda (1.121); Belford Roxo (1.080) e Itaguaí ( 860) estão entre as 92 cidades fluminenses com maior número de casos registrados de covid-19.

Óbitos

O município do Rio também lidera o número de óbitos pela covid-19 no estado. São 7.592 vítimas da doença, com 4.993 mortes. Duque de Caxias vem em seguida com 338 mortes. São Gonçalo ( 279); Nova Iguaçu ( 274); Belford Roxo e São João de Meriti (148); Niterói ( 146); Magé (112); Itaboraí (104); Mesquita ( 86); Petrópolis (64); Campos dos Goytacazes e Itaguaí ( 59) e Angra dos Reis com 56 óbitos são as cidades com maior número vítimas fatais.