Covid-19: Bolsonaro faz piada com conotação sexual sobre ozônio no reto

Uma nova Matriz de Risco da Covid-19 está sendo elaborada pelo governo do Estado e contemplará o setor de entretenimento e cultura. A informação foi dada pelo secretário estadual de Turismo, Durval Uliana, durante a reunião virtual da Frente Parlamentar de Proteção Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (6) e foi presidida pelo deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). Uliana também afirmou que tem dialogado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para detalhar todo o protocolo que deverá ser implantado na retomada das atividades desse setor.

A frente parlamentar tem debatido com empresários e representantes do Poder Público a situação do setor de eventos, que está paralisado desde o início da pandemia do novo coronavírus. Eles reivindicam do Poder Executivo um planejamento para retomada gradual das atividades, observando os protocolos sanitários específicos para esse segmento. “As pessoas precisam voltar a trabalhar, mas elas querem trabalhar com segurança, seriedade e consciência”, disse a comunicadora digital Larissa Puppim.

Conforme relataram na reunião, os mais prejudicados com a situação são os trabalhadores da ponta, como seguranças, cozinheiras, garçons, ambulantes, faxineiros, etc. Essas pessoas, de acordo com os convidados, estão sem receita e muitas já passam necessidades. “Estamos há 141 dias sem poder trabalhar e o setor clama por socorro. Fomos bem recebidos pelo Poder Púbico, mas ainda não tivemos uma solução para a situação”, relatou o empresário de entretenimento Marcio Ribeiro.

Falta de planejamento

O produtor Bruno Lima criticou a falta de planejamento do governo do Estado para o setor para o pós-pandemia. Ele citou exemplos de Estados que adotaram um cronograma de atividades para que o segmento voltasse a produzir. “ As pessoas que trabalham nesse ramo estão com muita dificuldade de se manter. Em alguns Estados que adiaram o carnaval para julho, o mercado do entretenimento já começa a gerar uma série de possibilidades porque já podem se planejar. Com planejamento a economia nessa área tem um reinício, ainda que pouco. Ter um plano de retomada é fundamental para começar a vislumbrar possibilidades”, afirmou.

Ações emergenciais

O secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, falou sobre a nova Matris de Risco e detalhou as ações adotadas pelo governo do Estado para socorrer os trabalhadores do setor.

Segundo ele, o Executivo estadual tem realizado ações como o edital emergencial com 300 prêmios de R$ 1.200 e chamamentos online para cultura. A Lei Aldir Blanc, juntamente com os municípios, deverá levar R$ 60 milhões para o setor, um valor robusto, segundo Noronha.

“Ainda esperamos o calendário de repasses para o mês de agosto. Também há a possibilidade de esses trabalhadores solicitarem o auxílio emergencial retroativo ao mês de julho. A nova matriz levará em conta o setor de eventos com medidas qualificadas e abordará os desafios dos protocolos sanitários nesse caso. Temos de trabalhar essa questão de forma responsável e gradual, porque estamos envolve a vida das pessoas”, afirmou o secretário.

Nova reunião da frente parlamentar foi agendada para o dia 17 de agosto, às 9 horas. No encontro, colegiado e representantes esperam conhecer o decreto que inclui o setor de entretenimento e cultura na nova Matriz de Risco da Covid-19.

“Conseguimos dar um passo importante para auxiliar esse segmento, mas ainda temos muito o que fazer para socorrer os trabalhadores afetados pela pandemia”, disse o presidente do colegiado, deputado Alexandre Xambinho (PL).