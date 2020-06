Covid-19: autor de plano da Suécia admite falhas e reconhece erro estratégico

Wikipedia Tegnell admitiu que houve erro estratégico e não esperava número tão alto de mortes por Covid-19

Após o governo da Suécia anunciar a abertura de um inquérito para averiguar a resposta à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o epidemiologista Anders Tegnell, que elaborou a controversa estratégia de saúde pública sueca na crise sanitária, admitiu que poderia “ter feito uma estratégia melhor”.

“Se encontrássemos a mesma doença novamente, sabendo exatamente o que sabemos hoje, acredito que iríamos optar por alguma coisa entre o que a Suécia fez e o que o resto do mundo fez”, disse o chefe da Agência de Saúde Pública do país a uma rádio local, em fala repercutida pelo jornal britânico “The Guardian”. De acordo com Tegnell , o governo “conseguiria saber exatamente o que fechar para impedir a infecção de uma maneira melhor”.

Questionado se o número de mortes foi maior do que ele esperava, o epidemiologista foi direto: “Sim, absolutamente”. O chefe da Agência ainda ressaltou que usará as informações da atual pandemia para que o país se prepare melhor para um novo evento similar no futuro.

“Outros países começaram já com muitas medidas de uma vez só. O problema é que você não sabe o que foi mais efetivo de fato. De qualquer maneira, perto do que fizemos, você poderia fazer sem impor um fechamento total”, destacou Tegnell.

Ao contrário dos demais países europeus, a Suécia optou por um enfrentamento mais brando contra a Covid-19 , mantendo bares, escolas para menores de 16 anos e comércio em geral abertos, confiando na população para adotar medidas de distanciamento social adequadas.

No entanto, a estratégia causou o mais elevado índice de mortos per capita na comparação mundial, gerando críticas internacionais e internas sobre a gestão da pandemia. Para se ter uma ideia, de acordo com o portal “Our World in Data”, a taxa de mortes diárias na Suécia está em 5,29 há semanas – contra 4,48 no Reino Unido, 4,35 no Peru e 4,34 no Brasil.

Quando comparado aos seus vizinhos nórdicos, os índices de morte ficam ainda maiores. Enquanto o país tem 449 mortes por milhão, a Noruega tem 45, a Finlândia tem 58 e a Dinamarca tem 100 – os três adotaram medidas de lockdown. Em números totais, até esta quarta-feira, a Suécia contabiliza 4.468 mortes por coronavírus, contra 580 na Dinamarca, 320 na Finlândia e 237 na Noruega, conforme dados da Universidade Jonhs Hopkins.

Inquérito

Na segunda-feira (1º), o primeiro-ministro da Suécia , Stefan Löfven, anunciou que o país faria um inquérito para avaliar a resposta à pandemia tanto em âmbito nacional, regional ou nas cidades. A ideia é que ele termine ainda antes do verão no hemisfério norte.

A decisão ocorre após pressão dos partidos de oposição, tanto de direita como de esquerda, que consideram que a resposta do governo foi errada e que causou muitas mortes desnecessárias, especialmente, em casas de repouso de idosos. Antes, Löfven havia anunciado que só seria criada uma investigação após o fim da pandemia .