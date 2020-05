Covid-19 atinge 62% dos municípios brasileiros; 24% registram mortes

Em entrevista diária do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (21), o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário, apresentou gráficos que mostram o avanço da covid-19 no Brasil. A doença, que já infectou mais de 310 mil brasileiros, está presente em 62.6% dos municípios brasileiros, sendo que 24,3% registraram óbitos em decorrência do novo coronavírus.

O diretor voltou a explicar que os números de mortes registrados podem ser de óbitos ocorridos dias ou semanas antes. Pela dinâmica de alimentação dos dados, aos fins de semana há menos registros e às terças-feiras há mais casos em razão do acúmulo de notificações. Atualmente há 3.521 falecimentos aguardando resultados laboratoriais. Mas ele reiterou que o Brasil está em uma curva ascendente.

“Temos sim um aumento de casos, e principalmente na questão dos óbitos confirmados por coronavírus no Brasil. [Isso pode causar uma] falsa impressão de que mortes estão diminuindo nas últimas semanas. À medida que as investigações são concluídas [os dados são atualizados, mas] são sobre semanas anteriores. É uma curva em desenvolvimento”, declarou.

Até o momento, foram 46.438 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com covid-19, 1.836 por influenza, 2.272 por outros vírus respiratórios, 54.295 por SRAG não especificada e 50.589 ainda em investigação.

Sobre o perfil dos mortos por covid-19, 69% tinham mais de 60 anos; e 63% apresentava algum fator de risco, sendo os mais comuns doenças do coração, diabetes, doenças renais, doenças neurológicas e pneumopatias.

Em relação à penetração da pandemia, as regiões com o maior número de municípios com casos registrados são o Norte (79,6%), Nordeste (74,2%), Sudeste (59,5%), Sul (51%) e Centro-Oeste (42,6%). Em um mês, 2.063 novas cidades notificaram casos confirmados de covid-19. Outros 2.082 municípios ainda não relataram nenhum caso.

“Os dados mostram que Brasil não é país único. A evolução obedece o ciclo sazonal das doenças respiratórias, que são diferentes quando você considera Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste. Por isso que temos preocupação em relação ao aumento da sazonalidade nos próximos meses e a preparação dos serviços de saúde nesta temporada”, disse Macário.

Cenário Internacional

A equipe do Ministério da Saúde apresentou dados sobre a situação do Brasil no cenário internacional. O país é o terceiro em casos confirmados e o sexto em número de mortes. Mas quando se utiliza indicadores proporcionais à população, a posição no ranking cai. O Brasil é o 55º em incidência de casos (número de casos em relação à população) e o 28º em mortalidade (quantidade de falecimentos em relação à população).

Testagem

Até o momento, foram distribuídos 3 milhões de exames moleculares (PCR) para laboratórios centrais. Ainda há 2,66 milhões em estoque. Foram analisados 423.438 exames. Há 585,3 mil exames solicitados aguardando finalização. Esse cálculo não inclui Distrito Federal e Acre pois não estão no sistema de informação do ministério.

A quantidade desta modalidade de teste (PCR) em estoque é mais de seis vezes maior do que os analisados. Perguntada sobre esse montante de exames diante das estratégias anunciadas, como o ConfirmaCovid, a diretora substituta do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde da pasta, Grace Madeline, respondeu que os kits “estão parados, mas a demanda vai acontecer conforme o número de casos for ocorrendo”. Ela completou argumentando que esta é “a maneira estratégia de manter laboratórios com insumos”.

No recorte por exames realizados em relação aos solicitados, a média brasileira é de 72%. Os estados com melhor desempenho são Paraná (96%), Goiás (93%), Tocantins (93%), Amazonas (91%) e Roraima (89%). Os com pior atuação são Acre (8%), Alagoas (30%), Rio de Janeiro (42%), Rio Grande do Sul (47%) e Rondônia (49%).

Segundo Grace Madeline, houve um aumento da capacidade de testagem, chegando a cerca de 7 mil por dia. “Os nossos laboratórios partiram de zero exame, pois não tínhamos no país. Foram capacitados no meio de março, e a partir de então a escala foi de crescimento geométrico. Hoje estão conseguindo realizar muitos exames”, comentou.

Veja a entrevista na íntegra

* Texto alterado às 21h37 para acréscimo de informações.