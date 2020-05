Covid-19: Amapá restringe circulação e adota rodízio de veículos

Para evitar um colapso no sistema de saúde, o Amapá iniciou nesta terça-feira (18) um regime de isolamento, o chamado lockdown. A medida, tomada pelo governador Waldez Góes, vale por 10 dias e teve como base orientações do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública,que gerencia a crise de Covid-19 no estado.

Todas as ações foram repassadas com antecedência aos representantes do Judiciário e Legislativo locais. O estado atingiu a marca de 3.630 casos confirmados de Covid-19 na última sexta-feira ( 15).

O parecer menciona que o Amapá é o estado brasileiro com o maior taxa de contaminação pelo novo coronavírus, com 355,3 a cada 100 mil habitantes. Há ainda 6.235 casos notificados que aguardam resultado dos exames laboratoriais.

No mesmo documento, os técnicos reafirmam a importância do isolamento e que é possível afirmar que as medidas adotadas até aqui foram fundamentais para evitar que o quadro não seja pior.

“Considerando a relação inversamente proporcional da curva de crescimento acentuado dos casos, com a expressiva queda no percentual de isolamento social no Amapá nas últimas semanas, oscilando abaixo de 50%, que, para ser efetivo na contenção da propagação acelerada do vírus Sars-CoV-2, o nível de isolamento social precisará atingir patamares acima de 70%”, ressalta o parecer.

Alcance

As novas medidas mais restritivas não afetam serviços considerados essenciais como supermercados, atacadões, farmácias e similares. Esses estabelecimentos continuarão abertos, seguindo recomendações de horários e atendimentos diferenciados. Quem descumprir as regras está sujeito ao pagamento de multa.

De acordo com o governador, a medida busca achatar a curva de contágio, que, no atual cenário, atinge mais de 200%. A meta é diminuir os índices de casos confirmados que, segundo o último boletim, supera 3,6 mil infectados.

“Mesmo com os esforços de todos nós, em especial da população que atende a recomendação de ficar em casa, o crescimento acelerado de casos da covid-19 nos obriga a adotar medidas mais rígidas de isolamento social”, ponderou o governador do estado.

Novas medidas

Barreiras sanitárias – para verificação das placas dos veículos, medir a temperatura de motoristas e ocupantes, distribuição de máscaras, desinfecção das ruas, testes rápidos nos vizinhos dos infectados e fiscalização em estabelecimentos comerciais para cobrar a aplicação das medidas sanitárias.

Rodízio de veículos – as placas com números ímpares poderão circular nos dias ímpares e, as placas de numeração par, nos dias pares. Em caso de descumprimento haverá multa, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. As exceções são para servidores da linha de frente, como Saúde e Segurança Pública.

Proibição de circulação – a medida vale para praças, parques, orlas, entre outros locais que podem concentrar aglomerações de pessoas.