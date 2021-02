Covid-19 | “A terceira onda foi anunciada”, diz Nésio Fernandes

Nésio Fernandes aponta que, com a chegada do outono e com o aumento dos casos de doenças respiratórias, pode ocorrer aceleração também de coronavírus

Ao analisar o atual cenário da pandemia no Espírito Santo, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou neste sábado (27), numa rede social que “a terceira onda da doença foi anunciada”. Ele associou a escalada da Covid-19 à chegada do outono, quando, normalmente há um aumento de casos de doenças respiratórias, entre março e abril.

“Neste momento, no ES, vivemos uma queda do nº de casos, uma estabilização das internações e dos óbitos pela COVID-19. Previmos que, pela sazonalidade das doenças respiratórias no ES, em mar/abr uma nova fase de aceleração poderia ocorrer. A terceira onda da doença foi anunciada”, postou.