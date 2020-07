COVID-19 | 26 mortes e 1.043 casos confirmados em São Mateus

O coronavírus fez mais duas vítimas fatais em São Mateus nesta sexta-feira (17): uma idosa de 79 anos, moradora do Forno Velho (Cohab) que era portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes meilittus. A outra vítima e um paciente de 80 anos, portador de doença cardiovascular crônica, morador do Bairro Vila Nova.

São Mateus chegou a 1.043 casos confirmados. O Município tem 4.237 casos notificados, destes 1.204 foram descartados, 1.242 são suspeitos em investigação, 748 foram encerrados, 536 foram curados e há 26 óbitos confirmados.

Dos casos suspeitos, 1.222 estão em isolamento domiciliar e 20 em tratamento hospitalar.

O Bairro Sernamby tem 95 casos, seguido do Boa vista com 57. Essas duas localidades só ficam atrás do Balneário de Guriri que aparece com 235.

A taxa de letalidade é de 2,49% e o sexo feminino continua liderando com 581 notificações. O masculino tem 463.

Em meio ao crescente no número de casos do covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde flexibilizou através da Portaria 015/2020, o horário de restaurantes, lanchonetes e academia.

O funcionamento está permitido de forma presencial de segunda à sexta-feira até as 18h e aos sábados até as 16h. Esta portaria não interfere no atendimento no formato de delivery.