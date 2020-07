COVID-19 | 1.255 casos confirmados em São Mateus; Guriri tem 282

Em mais uma atualização do Painel Covid-19, site que monitora os casos do coronavírus no Estado, o município de São Mateus alcançou no início da noite deste domingo (26) a marca de 1.255 casos confirmados da doença. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

A cidade permanece com 36 mortes e a taxa de letalidade é de 2,87%.

O sexo feminino tem a maior quantidade de casos confirmados com 683 e o masculino com 572.

As pessoas curadas somam 808. As notificações chegam a 4.928, com 2.263 suspeitos e 1.410 descartados.

Guriri segue à frente das estatísticas com 282 casos, seguido do Sernamby com 115 e Boa Vista com 71.

A Prefeitura vai instalar barreiras sanitárias itinerantes durante esta semana no bairro Pedra D’água.