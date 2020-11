Covas vai de 26% a 32%, diz Ibope; Boulos fica em 2º à frente de Russomanno

Divulgação Deputado federal Celso Russomanno, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos

Celso Russomanno (Republicano) , fez campanha nesta segunda (9) na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Acompanhado de apoiadores e cabos eleitorais, atendeu a imprensa, e dentre as respostas dadas, garantiu que disputará o segundo turno das eleições.

A despeito da queda nas pesquisas eleitorais e da alta rejeição que vem tendo nas pesquisas (47% segundo o Datafolha), Russomanno citou pesquisas internas para credenciar sua ida ao segundo turno na cidade:

“Olha o carinho que as pessoas têm por mim na periferia”, disse. “Estamos no segundo turno mesmo com pouco tempo de TV e poucos recursos.”

Sobre um eventual embate contra o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) , o candidato do Republicano disse esperar apoio de Márcio França (PSB), que está tecnicamente empatado com Celso nas pesquisas de opinião:

“Estaremos juntos (no 2º turno)”, disse confiante. Perguntado sobre o apoio do socialista, Celso afirmou: “Ele é meu amigo”.