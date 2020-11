Covas tem 58% dos votos no 2º turno; Boulos fica com 42%, diz Datafolha

Arte iG Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão no 2º turno

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19) mostra que o candidato Bruno Covas (PSDB), atual prefeito da capital paulista, tem 58% dos votos válidos no 2º turno das eleições municipais em São Paulo e Guilherme Boulos (PSOL) tem 42%. O levantamento com votos válidos desconsidera aqueles que disseram que votariam branco, nulo e os indecisos.

Nos votos totais, o tucano tem 48%, enquanto o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) tem 35%. Os que disseram que votariam nulo ou branco foram 13%, já os indecisos foram 4%.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para ou para menos e nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.254 eleitores em São Paulo entre terça (17) e na quarta (18). Ela foi encomendado pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo e o protocolo junto à Justiça Eleitoral é SP-03437.

No 1º turno das eleições, Covas venceu com 32,85% dos válidos. Boulos ficou em segundo lugar 20,24%. Márcio França (PSB) ficou em terceiro, com 13,64%, seguido por Celso Russomanno (Republicanos), com 10,5%.

O atual prefeito é favorito entre os mais pobres, com 60% das intenções de voto contra 40%, mas também entre os mais ricos (56% a 44%). Esse perfil de remuneração mais alta é onde Boulos costuma ir melhor.

O socialista só ultrapassa Covas entre os mais jovens. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, os percentuais são de 59% e 41% a favor do líder de movimentos de moradia. Já na faixa superior, de 25 a 34 anos, a diferença é menor, mas Boulos segue numericamente à frente dentro da margem de erro: 53% a 47%.

Entre os evangélicos, Covas ficou com o espólio de Russomanno. O tucano tem 62% desses votos, enquanto Boulos tem 38%. No caso do eleitores com ensino superior, onde o socialista também costuma ter bom desempenho, também há empate técnico de 53% a 47% a favor do tucano.