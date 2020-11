Covas foi para o “vale-tudo” e está com “discurso de ódio”, diz Boulos

Divulçação Jilmar Tatto foi candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT

O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo , Jilmar Tatto , garantiu que vai “entrar com tudo” na campanha de Guilherme Boulos (PSOL) na corrida para chegar à Prefeitura de São Paulo. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) passou para o 2º turno e está na disputa contra o prefeito Bruno Covas (PSDB), que tenta ser reeleito.

Tatto almoçou nesta segunda-feira (16) com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann , e o ex-presidente Lula . No encontro, os três definiram que Tatto será um dos coordenadores dos apoios petistas a Boulos, lidando com a mobilização de vereadores, deputados e apoiadores do PT em favor do ex-concorrente. Ele deve se encontrar com Boulos nesta terça (17).

“Não existe qualquer mágoa nem nada do tipo. Pelo contrário. Vamos entrar com tudo na campanha do Boulos”, disse Tatto à coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo .

No domingo (15), Lula disse que a decisão de manter a candidatura de Tatto foi do próprio. Dentro do PT, a declaração pegou mal. A avaliação foi a de que o ex-presidente quis jogar todo o ônus da derrota nas costas do candidato. Orlando Silva (PCdoB) escreveu que até na guerra existem regras, e que não se abandona um companheiro ferido.

“O Lula já fez tanto para o povo brasileiro que não consigo ver nada errado no que ele faz. Não há espaço para ódio no meu jardim, como diz o Mujica [ex-presidente do Uruguai]. Se o Boulos é o meu irmão mais novo, o Lula é meu pai. Jamais vou criticar”, afirmou Tatto sobre o episódio.