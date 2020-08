Covas detalha novos horários de funcionamento do comércio na capital paulista

Reprodução/Governo de SP Parques se manterão fechados aos fins de semana devido possibilidade de aglomeração





Nesta sexta-feira (21), o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou que os 70 parques municipais, que já estavam abertos, poderão voltar a funcionar em seu horário normal de segunda a sexta. Aos fins de semana, os parques ainda deve ficar fechados.





De acordo com a Vigilância Sanitária, não é o momento de voltar a abrir os parques aos fins de semana, já que isso pode instigar aglomerações por parte dos visitantes. A medida começa a valer a partir da próxima semana

“A gente tem final de semana que tem 100 mil pessoas no Parque do Ibirapuera”, explicou Covas. “Então, para evitar aglomeração de final de semana, lembrando que ainda estamos no momento de pandemia, a quarentena permanece na cidade de São Paulo”, acrescentou.

Covas voltou a alertar que, apesar da flexibilização , ainda não é o momento de “incentivar qualquer tipo de aglomeração nos finais de semana”.

A maior parte dos parques tem horário de funcionamento de 6h às 18h, com exceção de três parques, que são maiores e funcionam em horários diferentes. É o caso do Parque do Povo, que funciona de 6h às 22h; Chácada do Jóquei, das 6h às 20h; e o Parque do Ibirapuera, das 6h às 0h.