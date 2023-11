Covardia | Aluno agride professor que lhe deu nota baixa; vídeo

O motivo da agressão teria sido a insatisfação do estudante com uma nota considerada baixa, resultando em uma reação de extrema violência

Em um registro em vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais, um professor foi brutalmente agredido por um aluno em Nova Esperança, no estado do Paraná. O motivo da agressão teria sido a insatisfação do estudante com uma nota considerada baixa, resultando em uma reação de extrema violência

O incidente, ocorrido em uma instituição de ensino local, levanta sérias preocupações sobre a segurança e o respeito no ambiente escolar. De acordo com relatos preliminares, o professor, cuja identidade ainda não foi revelada, teria atribuído uma nota considerada insatisfatória pelo aluno agressor, desencadeando uma reação violenta e desproporcional.

