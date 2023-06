Cotas do PIS/Pasep vão para o Tesouro até 20 de agosto; saiba resgatar

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dinheiro esquecido será transferido ao Tesouro Nacional

O dinheiro esquecido em cotas do PIS/Pasep será transferido ao Tesouro Nacional até 20 de agosto deste ano, decidiu nesta terça-feira (20) o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS).

No início do mês, a Caixa Econômica Federal liberou o saque de R$ 25,4 bilhões em cotas do PIS/Pasep. Se o resgate não for feito, ele será transferido ao Tesouro Nacional – mesmo após o prazo de 20 de agosto, porém, é possível recorrer ao dinheiro por cinco anos.

“Após a transferência dos recursos ao Tesouro, o FGTS e o MTE [Ministério do Trabalho e Emprego] não participarão da gestão dos recursos e os beneficiários ainda terão 5 anos para reclamar os recursos. Após o prazo de 5 anos, será dado o perdimento”, afirmou o Conselho do FGTS.

Quando os recursos forem para o Tesouro, o governo pode usá-los para gastos fora do teto, como definiu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, aprovada no ano passado.

Têm direito a sacar as cotas trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988 e que ainda não realizaram o saque das cotas do PIS/Pasep.

Para sacar os valores das cotas do PIS/Pasep, basta acessar o aplicativo FGTS. Se houver dinheiro esquecido, um aviso aparecerá na tela inicial alertando: “Você possui saque disponível”.

Ao clicar no aviso, o trabalhador consegue solicitar o saque via crédito em conta ou de forma presencial. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem ligar para o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.

Fonte: Economia