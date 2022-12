Cotama forma terceira turma de militares qualificados em operações em Mata Atlântica

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, na tarde desta terça-feira (20), a formatura da 3ª edição do Curso de Operações Táticas em Mata Atlântica (Cotama), na sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), na Serra.

A turma é formada por 15 policiais militares do Espírito Santo que passaram por rigorosa capacitação para realizar patrulhamento tático rural motorizado, patrulhamento em áreas de vegetação de difícil acesso e resgate de vítimas.

Na solenidade várias homenagens foram concedidas como forma de agradecer a todos que de alguma maneira contribuíram para a realização do Cotama. Também foram agraciados com premiação os três primeiro lugares, de modo a reconhecer a dedicação e desempenho desses alunos durante o curso. O 1º, 2º e 3º lugares foram ocupados, respectivamente, pelo capitão Diego D’Ávila Franco, soldado Fernando Assis Monteiro e soldado Matheus Martins Quirino Ribeiro.

Em seu discurso de agradecimento, o comandante do BPMA, tenente-coronel Cosme Carlos Da Silva, destacou as dificuldades passadas pelos concludentes para a conquista do brevê do Cotama. “Reconhecemos o alto grau de superação e dedicação dos formandos, que abdicaram de suas próprias vidas e interesses particulares durante 40 dias em prol da qualificação profissional, dessa forma, entregamos hoje para a sociedade novos guerreiros de mata atlântica”, destacou.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, esteve presente neste importante momento e lembrou que o Cotama faz parte do planejamento em Recursos Humanos realizado pela Polícia Militar. “Se faz necessário que as forças policiais se especializem para defesa do meio ambiente para reforçar o patrulhamento em Mata Atlântica e realizar operações de resgate e captura”, disse ele, citando como exemplo a recente ocorrência envolvendo a participação de militares do Cotama na captura de criminosos após assalto a bancos em Santa Leopoldina.

Curso de Operações Táticas em Mata Atlântica

A primeira edição do curso foi promovida em outubro de 2019, sendo formados 39 policiais militares. Eles foram capacitados para realizar patrulhamento tático rural motorizado, patrulhamento em áreas de vegetação de difícil acesso e resgate de vítimas. Receberam aulas teóricas e práticas sobre bioma Mata Atlântica, fauna, flora, cartografia, sistemas de navegação, rastreamento, entre outras disciplinas.

Após o primeiro curso, o BPMA criou um grupamento Cotama, que vem obtendo expressivos resultados. O Cotama apoia operações de outras unidades da PMES e instituições ligadas ao meio ambiente.

A terceira edição do Cotama contou com uma grade curricular atualizada e corpo docente renomado. Outro avanço é a certificação dos alunos concludentes em atendimento pré-hospitalar tático. A certificação está de acordo com o padrão do Comitê Brasileiro de APH em Combate.

O Cotama trabalhou três pilares: o patrulhamento rural, o resgate de feridos em mata e a sobrevivência. De maneira inédita o curso proporcionou especialização em assuntos peculiares, com exigências tanto físicas quanto psicológicas. Todas com o devido monitoramento profissional adequado do Corpo de Bombeiros, da Diretoria de Saúde da PMES e do NOTAer.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES