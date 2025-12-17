Connect with us

Política

Coser quer mais transparência em placas de inauguração de obras

O deputado João Coser (PT) propôs um projeto de lei (PL) para ampliar a transparência e valorizar os profissionais responsáveis por obras públicas. O PL 865/2025 define regras para as placas de inauguração de obras construídas ou reformadas que usem projetos ou trabalhos técnicos nas áreas de arquitetura e urbanismo.

Conforme a proposta, as placas deverão conter informações obrigatórias, como: a identificação da obra; o nome do governador, do vice-governador e do secretário da pasta responsável; o nome do responsável técnico pelo projeto (com o respectivo título profissional e o número de registro no conselho de classe); e a data da inauguração.

A iniciativa determina, ainda, que todas as informações estejam claramente legíveis para o público. Os conselhos regionais de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES) e de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) poderão notificar os responsáveis por infração à legislação, em caso de descumprimento das normas.

Ainda de acordo com o projeto, a inclusão do nome e do número de registro do responsável técnico tem o intuito de reforçar a segurança das obras, ampliar a transparência na administração pública e reconhecer o trabalho de arquitetos, urbanistas e engenheiros.

Tramitação

O projeto será analisado pelos colegiados de Justiça, Infraestrutura e Finanças. Caso seja aprovado na Assembleia Legislativa (Ales) e sancionado pelo Executivo, a norma entra em vigor na data de publicação em diário oficial.

Acompanhe a tramitação do PL 865/2025

Fonte: POLÍTICA ES

