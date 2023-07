Coser fala sobre ações do terceiro mandato na Ales

O deputado João Coser (PT) é o entrevistado da edição inédita do Com a Palavra que vai ao ar nesta quarta-feira (5) ao meio-dia. O parlamentar foi prefeito de Vitória e deputado federal, ambos por duas vezes e, agora, exerce o terceiro mandato na Assembleia Legislativa (Ales). Na entrevista, ele fala de sua atuação em quatro comissões parlamentares da Casa, bem como sobre suas proposições legislativas.

Coser já chega ao Parlamento com uma experiência bem vasta na política capixaba e conta como isso contribui para o seu trabalho, principalmente nas comissões de Finanças e de Infraestrutura. Natural de Santa Teresa, Coser tem 67 anos, morou e trabalhou na roça até os 17. Formado em Direito, é membro fundador do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo e foi presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES). Entre 2009 e 2013 presidiu também a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Ele destacou que, dentre as comissões, a que mais fez questão de participar foi a de Agricultura, por causa de sua afinidade com o meio rural, pois é pequeno produtor, assim como seu pai e avós. Na área, ele considera que os desafios são para incrementar a agricultura familiar, com crédito e assistência técnica. “Já existe um movimento de retorno ao campo das pessoas que deixaram o meio rural por causa dos movimentos de urbanização. Precisamos incentivar que isso aumente oferecendo saúde, escola e dignidade no campo”, explica.

Também membro do colegiado de Direitos Humanos, o deputado enfatiza que o posicionamento dele na comissão tem sido para reduzir os impactos dos novos indicativos de pobreza no país e no estado. O número de pobres no Espírito Santo cresceu 40% entre 2020 e 2021, segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), compiladas e analisadas pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). No ano passado, a pesquisa estimou que havia 1,079 milhão de pobres no Estado, cerca de um a cada quatro capixabas.

Para Coser, é hora de colocar em prática ações que garantam alimentação para a população, com a abertura de restaurantes populares e a melhoria nas condições de vida das pessoas em situação de rua.

O Com a Palavra busca possibilitar que a população conheça mais sobre a atuação dos parlamentares estaduais. O programa vai ao ar em canal de segunda a sexta-feira ao meio-dia, com reprise às 18 horas e às 22h15, nos seguintes canais, na Grande Vitória: 3.2 aberto e digital; 12 NET; 23 RCA e 519.2 Sky Digital. As edições anteriores do programa estão disponíveis no canal da TV Assembleia no YouTube.

Fonte: POLÍTICA ES