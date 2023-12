Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo cria canal “Fale com o Corregedor”

Visando o aperfeiçoamento dos serviços e a transparência administrativa, a Corregedoria Geral da Justiça Estadual (CGJ-ES) criou o canal “Fale com o Corregedor”, destinado a receber manifestações de jurisdicionados, advogados, servidores e juízes sobre os serviços judiciários de 1º Grau e as serventias extrajudiciais.

O novo canal, de iniciativa do Corregedor Geral da Justiça, desembargador Willian Silva, vai receber solicitação de informações, sugestões e elogios e foi criado com o intuito de atender à iniciativa estratégica nº 2 do Plano de Gestão da Corregedoria Geral da Justiça para o biênio 2024/2025: “Elaborar plano de comunicação com o público interno e com a sociedade”.

Segundo a Corregedoria, a análise das manifestações ficará a cargo de comissão criada pelo Corregedor Geral da Justiça e “aquelas que apresentarem conteúdo apto mínimo a ensejar algum tipo de providência, dentro das atribuições da Corregedoria Geral de Justiça, terão o devido processamento e deliberação”.

Ainda de acordo com informações da CGJ, o “Fale com o Corregedor” não visa substituir os mecanismos atualmente existentes, tais como a Ouvidoria Judiciária e os procedimentos de representação por excesso de prazo ou disciplinares, servindo ao escopo de ampliar a possibilidade de interação com a Corregedoria Geral da Justiça.

Para ter acesso ao link, basta clicar em FALE COM O CORREGEDOR: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHht0rlGilwae2zm0MH7deapXc_YJm5fNcaJf8DkaYfDKzvQ/viewform.

Vitória, 20 de dezembro de 2023

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES