Corregedoria apresenta projeto-piloto do Sistema de Gestão das Serventias Extrajudiciais

O desembargador Carlos Simões Fonseca encerra sua gestão à frente da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-ES) com uma importante entrega: o projeto-piloto do Sistema de Gestão das Serventias Extrajudiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Sigex). E o evento para a apresentação da atual etapa de desenvolvimento do sistema aconteceu na tarde desta segunda-feira (11), no prédio da CGJ-ES, com a presença de representantes das instituições parceiras e de profissionais das serventias extrajudiciais do estado.

Segundo o corregedor geral da justiça, o Sigex vai trazer mais transparência e segurança para todos os atores envolvidos, principalmente as serventias extrajudiciais. “E nós reconhecemos o valor do trabalho desse segmento, que nos apoiou, chegou junto, e agora tem essa ferramenta para que nós possamos trocar informações com muito mais tranquilidade. E que isso possa ser cada vez mais aperfeiçoado no futuro”, enfatizou.

O desembargador Carlos Simões Fonseca também lembrou que o projeto começou a ser pensado ainda na gestão do desembargador Samuel Meira Brasil Júnior à frente da CGJ-ES, teve seguimento na administração do desembargador Ney Batista Coutinho e hoje ele tem a honra de realizar este evento para apresentar o projeto-piloto.

O desembargador Samuel Meira Brasil, que prestigiou o evento, enalteceu o desembargador Carlos Simões e falou da alegria em participar da entrega de um projeto tão inovador. “Eu não vejo em como a gente pensar em desenvolver qualquer técnica sustentável separada da academia, não é possível, porque qualquer solução apresentada vai ser uma solução remediada, provisória. Muito melhor uma solução refletida, discutida, com base científica e com metodologia. É com muita alegria que eu vejo um empreendimento desta natureza”, destacou.

Isto porque o Sigex é desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes), em parceria com o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir de um Termo de Cooperação firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado Espírito Santo (Fapes).

E os representantes destas entidades e de outras instituições envolvidas no projeto também estiveram presentes, entre eles, o reitor do Ifes, Jadir José Pela; o defensor público Valdir Vieira Júnior; o presidente do Sinoreg, Marcio Oliva Romaguera; o presidente da Associação dos Registradores de Imóveis do Espírito Santo, Helvécio Duia Castello; o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Bruno Bittencourt, e o diretor técnico científico da Fapes, Celso Alberto Saibel Santos.

Já a apresentação geral do Sistema Sigex e prestação de contas ficou a cargo do representante do Ifes André Araújo Martini e a explanação do projeto-piloto, que contará com a colaboração de algumas serventias extrajudiciárias, coube à servidora da CGJ-ES Vânia França Guinzani.

O sistema começou a ser testado em setembro deste ano pelos membros da Corregedoria e começa agora a ser experimentado por representantes das serventias, que inclusive poderão apresentar suas contribuições. A expectativa é que, após este período de validação, o Sigex seja homologado e entregue até maio de 2024.

Vitória, 11 de dezembro de 2023

