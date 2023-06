Corregedor-Geral da Justiça realiza correição na Comarca de Santa Teresa

O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, deu início, na última terça-feira (06), à correição geral ordinária da Comarca de Santa Teresa.

A sessão solene de instalação da correição, presidida pelo corregedor-geral, aconteceu no auditório do Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Thiers Vellozo e contou com a presença dos juízes corregedores Marcelo Menezes Loureiro, Leonardo Alvarenga da Fonseca, Daniel Barrioni Oliveira e Akel de Andrade Lima.

Também participaram da sessão solene os juízes Alcemir dos Santos Pimentel, diretor do Fórum, Carlos Ernesto Campostrini Machado, titular da Vara Única de Santa Leopoldina, Marcelo Soares Gomes, titular da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá e Salim Pimentel Elias, titular da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá.

A instalação contou ainda com a presença da promotora de justiça Vera Lúcia Murta Miranda e do assessor jurídico Matheus Benício Ceotto Brandão, bem como demais autoridades locais, advogados, serventuários da justiça e delegatários do foro extrajudicial.

Durante a abertura, o desembargador Carlos Simões Fonseca reafirmou o propósito da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), nesta gestão, de realizar correições humanizadas com vistas a fiscalizar o bom andamento dos serviços judiciais e extrajudiciais, verificar eventuais problemas, orientar no sentido de aperfeiçoar a prestação jurisdicional e o atendimento ao público usuário dos serviços judiciários e extrajudiciais, sempre com o diálogo aberto a soluções consensuais, sugestões e reconhecimento das boas práticas constatadas.

O resultado da correição será consolidado em relatório próprio e, após sua submissão e eventual aprovação pelo Conselho Superior da Magistratura, as instruções encaminhadas ao juiz da unidade para o devido cumprimento.

Vitória, 07 de junho de 2023

