Corregedor Geral da Justiça preside última sessão ordinária do Colegiado da CEJA do ano de 2023

O corregedor Geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, presidiu, no dia 01/12 (sexta-feira), a última sessão ordinária do Colegiado da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA/ES) de 2023. Na ocasião, três novos processos da pauta judicial foram julgados.

Com o objetivo de discutir e realizar planejamentos acerca de assuntos administrativos que envolvem o Órgão, além do corregedor geral, a reunião contou com a presença da representante do Ministério Público Valéria Barros Duarte Moraes, da juíza Viviane Brito Borille e do juiz Marcos Antônio Barbosa de Souza, das representantes da OAB Arlete Uliana e Ivone Vilanova de Souza, bem como do servidor Helerson Elias Silva e das servidoras Dianne Françoise Wruck, Nathalia Pelegrini Mota Fernandes, Luciana Lacerda Mesquita Melo e Elaine Teixeira Daher.

Para o corregedor geral da Justiça, o trabalho com a adoção internacional impacta a vida de muitos envolvidos e, por isso, demanda compromisso e seriedade, inclusive das diversas mídias que a divulgam para a sociedade. Ele também destacou a legalidade e a legitimidade das adoções internacionais, e parabenizou o trabalho desenvolvido pela equipe da CEJA. Os integrantes do Colegiado também elogiaram e agradeceram ao desembargador por toda a sua dedicação, presteza e diligência com a CEJA em sua gestão.

Um ponto crucial da reunião foi a análise de requerimentos processuais relativos a adoção internacional, envolvendo três novos processos de habilitação à adoção internacional e um pedido de renovação, requeridos por casais de nacionalidade italiana.

Na oportunidade, o coordenador da CEJA, Helerson Elias Silva, e o juiz Marcos Barbosa também compartilharam as decisões deferidas durante a última reunião plenária da Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF).

