Corregedor geral da Justiça participa de abertura da Semana Nacional do Registro Civil

O corregedor geral da Justiça do Espírito Santo, desembargador Carlos Simões Fonseca, acompanhado do juiz corregedor Marcelo Loureiro, participou na manhã desta segunda-feira (08) da abertura da Semana Nacional do Registro Civil, que aconteceu na sede da Defensoria Pública do Estado.

A ação segue até a próxima sexta-feira (12), quando capixabas poderão acessar serviços de emissão de segunda via de certidão de nascimento pelos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, cadastro e coleta de biometria para Carteira de Identidade, pela Polícia Civil, e a oferta de emprego, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

Essa é uma das primeiras atividades do Programa de Enfrentamento ao Sub-registro Civil e de Ampliação ao Acesso à Documentação Básica por Pessoas Vulneráveis, estabelecido pelo Provimento nº 140/2023. O esforço concentrado vai mobilizar a Justiça Estadual e a Federal.

A iniciativa é promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela Corregedoria Geral de Justiça do PJES, em parceria com a Defensoria Pública Estadual, o Governo do Estado, o Ministério Público e o Sinoreg.

Aqui no Estado, as atividades também têm o apoio dos oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais responsáveis pelos Cartórios de Registro Civil em todo o Estado. O evento também conta com a participação da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) e demais associações de registradores civis para viabilizar a certidão de nascimento da população desprotegida social e economicamente.

Saiba mais

O esforço concentrado busca erradicar o chamado sub-registro, que é a falta de registro no próprio ano do nascimento ou no 1º trimestre do ano subsequente, mas buscará também ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros e todas as brasileiras, especialmente a população socialmente vulnerável.

A ampliação do acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis atende à Diretriz Estratégica n.5 para o ano de 2023, da Corregedoria Nacional de Justiça, e uma das metas da Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável.

Serviço Registre-se! 1ª Semana Nacional do Registro Civil Local: Sede administrativa da Defensoria Pública Estadual Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, nº 54, Centro, Vitória – ES Data: 8 a 12 de maio de 2023 Horário: 12h às 17h

Vitória, 08 de maio de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira (com informações do CNJ, Sinoreg e Defensoria Pública) | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES