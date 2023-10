Corpos de cinco migrantes são encontrados em praia da Itália

Reprodução/Twitter Em 2023, Itália recebeu 73 mil migrantes forçados.

A Guarda Costeira da Itália informou neste sábado (28) que recuperou cinco corpos em uma praia após o naufrágio de um barco de migrantes em Marinella di Selinunte, na região da Sicília.

Os corpos dos indivíduos que faleceram no naufrágio foram levados pela água do mar até uma praia do pequeno município italiano.

Uma embarcação também apareceu no local.

As autoridades locais informaram que encontraram com vida 31 imigrantes entre Menfi e Castelvetrano. As buscas por mais sobreviventes seguem a todo vapor pela Guarda Costeira.

Ao que tudo indica, um grupo de migrantes se dispersou após chegar em Selinunte. As forças de ordem vêm realizando operações de busca em Agrigento e Trapani.

Em Lampedusa, pelo menos 95 migrantes de diferentes nacionalidades foram resgatados enquanto viajavam em duas pequenas embarcações. Uma das embarcações partiu de Al Amra, na Tunísia, enquanto a outra veio de Zouara, na Líbia.

Os resgates de embarcações, naufrágios e náufragos têm sido constantes na costa italiana. No último mês de agosto, somente um navio resgatou 600 migrantes em apenas 48 horas .

Fonte: Internacional