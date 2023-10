Corpo que voou para fora de carro capotado tinha pés e mãos amarrados

Corpo da fisioterapeuta Larissa Rodrigues, 25 anos, estava no porta-malas. Já morta, ela foi arremessada pela janela após o veículo capotar

O corpo arremessado para fora de um carro após capotamento, nesta segunda-feira (2/10), em Rio Verde (GO), estava com as mãos e os pés amarrados. A vítima foi identificada pelo Instituto Médico Legal (IML) como o da fisioterapeuta Larissa Araújo, 25 anos.

O acidente aconteceu na BR-060, Km 381. Um Ford Ka que seguia no sentido Rio Verde—Goiânia capotou e, com o impacto, os vidros quebraram.

O corpo, envolto em lençóis, estava dentro do porta-malas e acabou arremessado para fora do automóvel.

O motorista do veículo fugiu por uma área de mata próxima ao local, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM). Dentro do carro, também foram encontrados um botijão de gás e uma televisão.

Em depoimento, o condutor do Ka, de 24 anos, teria negado que matou a fisioterapeuta. Ele teria alegado que foi contratado para se desfazer do corpo e do carro.

Ele ainda teria identificado quem era o mandante do crime: um homem, de 38 anos, que supostamente teve um relacionamento amoroso com a vítima.

Os dois suspeitos acabaram presos e encaminhados para a delegacia de Rio Verde, que vai apurar as circustâncias do caso e investigar os responsáveis pelo homicídio de Larissa.