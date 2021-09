Corpo enrolado em tapete é encontrado em terreno baldio

Segundo a Polícia Militar, um equipe foi acionada por volta das 10 horas depois que um morador da região foi até o local para descartar lixo. Essa pessoa relatou aos policiais que ao chegar no terreno encontrou com o corpo enrolado no tapete.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

“Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, informou.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A Polícia Civil pede para que informações que possam contribuir com as investigações sejam passadas de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

(*Tribuna on line)