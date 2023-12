Corpo em decomposição é encontrado no Balneário de Guriri

Um corpo foi encontrado com sinais de violência e marca de tiro em uma área de restinga do balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (2). A Polícia Civil informou que foi constatado no local que a morte se trata de um caso de homicídio por arma de fogo. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a vítima.