Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na altura do bairro Irmã Tereza Altoé, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. As circunstâncias da morte não foram detalhadas, mas a reportagem apurou com fontes policiais que se trata de um homem. A vítima apresentava uma tatuagem em uma das pernas e, próximo ao corpo, foi encontrado um boné, o que pode auxiliar no processo de identificação.

O cadáver foi removido e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por exame cadavérico para identificação e determinação da causa da morte.

Segundo a Polícia Civil, o procedimento foi encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, que aguarda os resultados dos exames periciais. De acordo com a legislação, o prazo para emissão do laudo é de até 10 dias, podendo ser prorrogado a pedido dos peritos.

A corporação explicou ainda que, em casos mais complexos, o processo pode levar mais tempo. Exames de DNA podem demorar até 30 dias, enquanto análises toxicológicas amplas e histopatológicas — que envolvem estudo microscópico de tecidos biológicos — podem levar entre 60 e 90 dias.

O caso segue sob investigação. Informações que possam ajudar na identificação da vítima podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.

