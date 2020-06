Corpo é encontrado dentro de carro incendiado

Um usuário de drogas é o principal suspeito do crime; de acordo com a Polícia Civil, ele negociou o celular da adolescente pouco depois do desaparecimento

A polícia encontrou, nesse domingo (7), o corpo da adolescente Maria Eduarda Aparecida Silva, 15, desaparecida há cinco dias quando saiu de casa para ir até a residência onde uma amiga mora. O crime aconteceu em Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, e o corpo acabou deixado em matagal na cidade. Familiares de Maria Eduarda comunicaram nas redes sociais que o enterro aconteceu ainda no domingo.

Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é um usuário de drogas que negociou o celular da garota pouco depois do crime. Ainda antes do corpo ser encontrado, agentes da corporação já tinham recuperado o aparelho. Informações detalhadas a respeito das investigações serão repassadas pelos delegados à frente do caso na manhã desta segunda-feira (8) na Delegacia Regional de Formiga.

À polícia, no dia seguinte ao desaparecimento, a mãe de Maria Eduarda esclareceu que ligou para a amiga da filha, e esta lhe contou que a adolescente não a encontrou no horário combinado e nunca chegou à casa. Um dia após o sumiço, começaram a circular as primeiras mensagens nas redes sociais pedindo que fossem repassadas à família quaisquer informações a respeito do paradeiro da menina.

A mãe dela pediu em um vídeo que a filha retornasse para casa e ainda que se alguém estivesse com ela, a devolvesse em segurança. “Maria Eduarda, eu te amo tanto. Volta logo, por favor. Todo mundo aqui está desesperado, Duda. Te amo, por favor. Se alguém estiver com ela, me dê notícias, por favor. Traz minha filha de volta, eu não vou fazer nada com você”, implorou nas imagens que duram cerca de um minuto. Na noite de domingo (7), após o encontro do corpo, pessoas pediram por justiça para a adolescente no Twitter.

