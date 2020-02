Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro em chamas no ES

Quem pretende pegar a estrada nesta sexta-feira (21) rumo às Regiões Sul e Serrana deve redobrar a atenção: há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Nas Regiões Norte e Noroeste, também há previsão de chuva rápida. Uma frente fria deve passar pelo mar trazendo chuva para várias regiões do Estado durante o feriado de Carnaval. A previsão é da Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Para muitos foliões o Carnaval só começa no sábado (22). E o tempo deve ficar instável em todo o Estado. O sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva em várias regiões capixabas. O calorão deve diminuir um pouco e os ventos sopram com intensidade moderada a forte no litoral do Espírito Santo.

No domingo (23), a passagem de uma frente fria pelo mar mantém o tempo instável no Estado. A previsão é de chuva em alguns momentos em todo o Espírito Santo. As tendências apontam que o tempo deve continuar assim na segunda-feira (24). Já na terça-feira (25), previsão de chuva na Grande Vitória e nas Regiões Sul e Serrana. Também pode chover rápido no início da manhã em todo o litoral capixaba. O sol predomina nas outras áreas.

Previsão por região

Você prefere os tradicionais bloquinhos de rua, a agitação dos trios elétricos ou a tranquilidade longe da folia? O Espírito Santo oferece opções para todos os gostos. Veja como estará o tempo na região onde você vai passar o Carnaval:

Grande Vitória

Sexta (21): Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento moderado em alguns momentos.

Sábado (22): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde.

Domingo (23): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia.

Região Sul

Sexta (21): Sol e aumento de nebulosidade, com chuva a partir da tarde. Vento moderado no litoral.

Sábado (22): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde.

Domingo (23): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia.

Região Serrana

Sexta (21): Sol e aumento de nebulosidade, com chuva a partir da tarde.

Sábado (22): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde.

Domingo (23): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia.

Região Norte

Sexta (21): Sol e aumento de nuvens. Chuva rápida a partir da tarde.

Sábado (22): Muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde.

Domingo (23): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia.

Região Noroeste

Sexta (21): Sol e aumento de nuvens. Chuva rápida a partir da tarde.

Sábado (22): Muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde.

Domingo (23): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia.

Região Nordeste

Sexta (21): Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva.

Sábado (22): muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde

Domingo (23): Muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia. Vento moderado em alguns momentos no litoral Nordeste.