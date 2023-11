Corpo de mulher é encontrado dilacerado em rodovia no Espírito Santo

Caso ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (1º)

A Polícia Civil investiga o caso de um corpo de uma mulher encontrado dilacerado, na madrugada desta quarta-feira (1º), na rodovia ES 060, também conhecida como Rodovia do Sol, na altura de Setiba, em Guarapari, cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo. A Polícia Civil está recolhendo imagens de câmeras da rodovia, para tentar descobrir quem é a vítima e quem é o suspeito que a atropelou violentamente, fugindo sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 04h40 nesta quarta-feira (1º), a fim de verificar uma possível ocorrência de atropelamento na Rodovia do Sol, em Setiba, Guarapari, nas proximidades do Parque Estadual Paulo César Vinha. No local, os militares encontraram o corpo de uma mulher completamente desfigurado, sem nenhuma testemunha que pudesse relatar a dinâmica dos fatos. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na madrugada desta quarta-feira (01), por volta das 05h20, para uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal, no km 4 da Rodovia ES 060, no bairro Setiba, em Guarapari. O corpo da vítima,possivelmente do sexo feminino, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.