Corpo de mulher é encontrado de joelhos em apartamento incendiado

Namorado da vítima foi preso suspeito de causar o incêndio

Uma mulher de 45 anos foi encontrada morta dentro de um quarto de uma casa no bairro Vila Aeroporto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O corpo estava carbonizado devido a um incêndio no imóvel na madrugada desta segunda-feira (3 de julho).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher foi encontrada ajoelhada no quarto e seria companheira de um dos moradores da casa, um homem de 47 anos. Ele não estava no imóvel na hora do incêndio.

A vizinha e cunhada da vítima, Ângela Maria Dias, contou que ouviu um barulho muito forte por volta de 1h. “Achei que tivesse quebrado algo, que fosse briga, mas quando levantei meu sobrinho já estava falando que era incêndio e pedindo ajuda”, relata.

Ainda segundo a mulher, a vizinhança começou a acionar o Corpo de Bombeiros e, ao mesmo tempo, prestar socorro, mas sem sucesso.

“Meu sobrinho conseguiu arrombar a porta da casa, mas ninguém conseguiu abrir a porta do quarto dela. Estava trancada, tinha muita fumaça, o teto começou a cair. Foi desesperador”, relembra.

A Polícia Militar foi acionada. Quando as chamas foram debeladas, a mulher já estava sem vida. Segundo militares, ela estava ajoelhada e com a cabeça na parede.

“Meu irmão chegou aqui depois e estava fora de si. Eu perguntei ‘o que você fez irmão? O que aconteceu?’ e ele não soube dizer. Disse que tinha saído, que a chave estava com ela”, contou.

De acordo com a PM, o casal é usuário de drogas e o homem informou que tinha saído para comprar cocaína e cerveja e retornou ao receber uma ligação sobre ocorrido.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa compareceu ao local e conduziu o homem para prestar depoimentos. O imóvel foi periciado pela Defesa Civil durante a manhã desta segunda. Segundo os bombeiros, até por volta de 8h30, não era possível precisar as possíveis causas do incêndio.