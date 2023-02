Corpo de modelo é encontrado esquartejado, cozido e guardado

O ex-marido da modelo é um dos suspeitos do assassinato

A modelo Abby Choi, 28 anos, foi encontrada morta com absolutos requintes de crueldade e suspeita de canibalismo na cidade de Tai Po, em Hong Kong. A jovem teve o corpo encontrado nesta sexta-feira (24) esquartejado, sem cabeça e com algumas partes cozidas guardadas em uma geladeira.

Embora Choi tenha sido encontrada desmembrada, ainda não é possível afirmar que a jovem teria sido morta dentro do apartamento em que ela foi encontrada, conforme os investigadores, não se sabe se ela foi morta no local, podendo ter sido transportada.

O cadáver da vítima, que estava sem a cabeça, foi encontrado um dia após as autoridades emitirem mandados de prisão a membros da família de seu ex-marido, suspeito do crime, que não teve o nome revelado ainda e segue foragido; os pais dele e o irmão já foram presos e teriam participado do homicídio.

Uma fonte do site chinês que noticiou o crime aponta que o assassinato pode ter sido em meio a uma disputa de uma enorme quantia de 100 milhões de dólares de Hong kong, cerca de R$ 66 milhões.