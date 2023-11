Corpo de jovem que desapareceu após entrar em rio é encontrado em Linhares

Informação foi confirmada pela mãe de Jean; adolescente de 17 anos estava desaparecido desde a tarde do último domingo (13) após entrar no Rio Doce

O corpo do adolescente Jean Rocha de Oliveira, de 17 anos, que estava desaparecido desde a tarde do último domingo (13) após entrar no Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado, foi encontrado por pescadores no final da manhã desta terça-feira (14). A informação foi confirmada pela mãe de Jean, Geane Pereira da Rocha Alves de Barros, à reportagem de A Gazeta.

Segundo ela, o irmão do jovem, Jucilei Pereira Santos, foi quem reconheceu o corpo do adolescente devido a uma bermuda que ele estava vestindo.

Jean estava acompanhado de outros dois amigos. Conforme o irmão dele, Jucilei, o jovem não sabia nadar e estava às margens do rio. Ele não iria entrar na água, mas percebeu que um amigo estava se afogando e tentou salvá-lo. O amigo conseguiu sair da água, mas Jean teria caído em um buraco e depois foi levado pela correnteza.

“Ele tentou salvar um amigo e parece que caiu em um buraco e a correnteza teria levado ele. Foi o que o amigo nos disse. Minha mãe e o pai dele estão arrasados. É um menino bom, trabalhador e estudioso”, disse Jucilei em entrevista à reportagem de A Gazeta na segunda-feira (13).