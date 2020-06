Corpo de jovem que caiu de lancha em festa é encontrado

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS/DIVULGAÇÃO Denúncia anônima afirmou que lancha estava sobrecarregada e dirigida por homem bêbado

O corpo da jovem Kethlin Faria Soares, de 20 anos, desaparecida desde a última quinta-feira (11) após a lancha na qual ela estava virar em Betim, Minas Gerais, foi encontrado na represa Várzea das Flores na noite da sexta-feira (12).

Os bombeiros encontraram o corpo da jovem em uma profundidade de 6 metros após uma série de buscas com mergulhadores. Ela era uma das pessoas desaparecidas após afundamento da lancha, que, segundo denúncia anônima, era pilotada com excesso de passageiros por um homem embriagado, que teria passado o comando do veículo aquático a outra pessoa que não tinha capacidade de dirigi-lo.

As buscas continuam no local, já que há suspeita de que mais uma pessoa esteja desaparecida. A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada e deve comandar as investigações do caso.