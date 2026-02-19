Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (18).

De acordo com informações da Polícia Militar do Espírito Santo, o corpo foi localizado na água e, após os procedimentos iniciais no local, encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. No instituto, será realizada a necropsia que deverá apontar a causa da morte.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.

Até o momento, o nome da vítima não foi divulgado e as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. As investigações seguem para apurar o que aconteceu.

