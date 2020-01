Corpo de jovem é encontrado com 5 tiros no rosto e mãos amarradas em área de construção

Um corpo do sexo feminino identificado como Valcimara da Cruz Vasconcelos, de 24 anos, foi encontrado com pés e mãos amarradas e com cinco tiros na cabeça por volta das 5h50 desta quinta-feira (9), em um prosamim na rua Tancredo Neves, próximo a Ponte do Sete no Bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pelos policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi acionada nas primeiras horas do dia por um morador que não quis se identificar, o homem estava indo trabalhar quando se deparou com o corpo jogado em um terreno que está apenas com barro por conta da expansão de uma obra governamental no local.

Os policiais da 14ª Cicom, por sua vez, foram averiguar e identificaram que se tratava de um cadáver do sexo feminino, a partir daí, foram acionados o Instituto Médico Legal (IML), A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o Departamento de Perícia Técnico Científica (DPTC), que iniciaram o processo de Perícia do Local e investigação do crime.

Com Informações repassadas pelos peritos criminais, possivelmente o cadáver foi somente descartado, ou seja, executado em outro lugar e descartado no terreno onde foi encontrado. O corpo estava bastante machucado e com muitos hematomas que apresentava 6 horas de rigidez cadavérica, o que nos leva a crer que ela foi morta entre noite e madruga de quarta para quinta.

As investigações devem continuar e a polícia trabalha com diversas linhas de investigação uma delas é que tenha envolvimento com o tráfico de drogas, pelas características de como foi encontrada e a maneira em que estava o cadáver, o que demonstra que houve tortura e isso será levado em consideração nas investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), que deve aguardar ser identificado pelos familiares em uma das gavetas do órgão.