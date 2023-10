Corpo de jovem é encontrado ajoelhado e sobre brasas acesas

Mãe do rapaz disse que o filho vinha recebendo ameaças frequentemente por um desafeto; ninguém foi preso

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros em Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais, nesta quarta-feira (4 de outubro). O corpo da vítima foi encontrado ajoelhado e sobre brasas acesas. A mãe do rapaz disse que o filho vinha recebendo ameaças de morte frequentemente por um desafeto. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha contou ter ouvido dois disparos de arma de fogo, no entanto não escutou barulho de moto ou veículo que poderia ser utilizado pelo criminoso na fuga.

Já a mãe da vítima relatou que três tiros foram ouvidos. Segundo ela, o rapaz comentou que vinha recebendo constantes ameaças de morte por parte de um homem com quem tinha desentendimento.

Quando a PM chegou ao bairro Projeto XXI, os agentes encontraram o corpo da vítima com as pernas dobradas, como se estivesse ajoelhado, e caída em cima de brasas acesas. O perito da Polícia Civil constatou uma perfuração na parte de trás da cabeça do jovem. Após os trabalhos, o corpo ficou aos cuidados da funerária da cidade.

Buscas foram realizadas na casa do homem apontado como o suspeito do crime, no entanto a polícia não encontrou ninguém no endereço repassado pelos moradores. O homem apontado como autor do homicídio tem passagens por tráfico de drogas, ameaças, desacato, dano e por disparo de arma de fogo.

Até o encerramento da ocorrência, o suspeito não tinha sido localizado e preso. O caso será investigado.