Corpo de idoso é encontrado seminu, com mãos e pés amarrados

Na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 10h50, um senhor identificado como Orlandir Navegante, de 63 anos, foi encontrado morto, seminu e com as mãos e pés amarrados dentro de sua residência, localizada no Beco São Miguel, Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do tenente Rodolfo Lima, da 2ª Cicom, a idoso estava com vários machucados na cabeça e com seus membros superiores e inferiores amarrados. A suspeita é de latrocínio, uma vez que os objetos da residência foram furtados.

A sobrinha da vítima informou que ele abrigava um adolescente de 14 anos com quem tinha um caso, mas ambos não estavam se entendendo mais. Não se tem informações do mesmo até o momento.

O caso será investigado pela polícia.

(*Manaus Alerta)