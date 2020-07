Corpo de idoso é encontrado amarrado e amordaçado em casa

Até o momento não tem nenhum suspeito e não se sabe o que teria motivado o crime.

Um idoso identificado como Leônidas Ferreira da Silva, 74 anos, foi encontrado morto, amordaçado, com os pés e mão amarrados no sábado (25/07), em sua residência localizada no bairro Cavas, município de Porto, região Norte do Piauí. As informações são doN10.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, após populares encontrarem o corpo sobre um cadeira. O local foi isolado para dar inicio as investigações. Até o momento não tem nenhum suspeito e não se sabe o que teria motivado o crime.