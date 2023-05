Corpo de homem morto a tiros é encontrado em área de vegetação no Norte do ES

Vítima, identificada como Alexandre Lima, teria sido atingida por cinco disparos; crime ocorreu na região do porto do Rio Doce

O corpo de um homem, identificado como Alexandre Lima, foi encontrado morto na manhã deste domingo (28) no porto do Rio Doce, que fica no centro de Linhares.

De acordo com a Polícia Militar, moradores teriam ouvido o barulho de disparos de arma de fogo. O corpo de Alexandre foi encontrado caído no meio de uma área de vegetação, atingido por cinco tiros.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Linhares. Até o momento, ninguém foi preso e detalhes da investigação não estão sendo divulgados, por enquanto.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.