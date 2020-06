Corpo de homem é encontrado no interior de Nova Venécia

.

O Governo do Estado autorizou, nesta segunda-feira (29), a construção da nova sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Baixo Quartel, em Linhares. A Ordem de Serviço foi assinada pelo governador Renato Casagrande, durante solenidade virtual, transmitida pelas redes sociais. Serão investidos R$ 7,1 milhões na construção da unidade, que vai atender 400 alunos. A obra será realizada pela Prefeitura do município com recursos do Estado.

O governador Casagrande ressaltou que, mesmo diante da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado segue dando continuidade aos investimentos. “Temos outras obras para dar ordem de serviço em breve na cidade de Linhares. Estamos dando sequência às obras que já estavam com dinheiro garantido, como esta da escola de Baixo Quartel. Hoje também entregamos mais 50 leitos de UTI e enfermaria para Covid em Cachoeiro de Itapemirim. Não podemos paralisar os investimentos, mas reprogramá-los para que possamos investir no que é mais importante neste momento”, disse.

A nova sede da EMEF Baixo Quartel terá quatro blocos, sendo o primeiro com dez salas de aula com espaço para apoio pedagógico; o segundo vai abrigar o auditório, sala de professores, sala de coordenação, sala de recursos; o terceiro inclui sala de informática, sala de artes, sanitários, sala de leitura, sala técnica, depósito geral, área de serviço, depósito de material didático; e o quarto terá sala administrativa, sanitários, refeitório, cozinha, vestiário dos funcionários, sanitários para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) masculino e feminino, além da sala de material esportivo.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, participou da solenidade e iniciou sua fala comentando o vídeo que foi exibido com as imagens de que como ficará a nova sede da escola. “As imagens do vídeo, por si só, descrevem o que a população de Linhares vai ganhar. Agradeço a equipe da Subsecretaria de Suporte à Educação pelo trabalho desenvolvido e em especial ao subsecretário Aurélio Meneguelli, que faz a gestão. Essa obra vai beneficiar centenas de crianças da Escola Baixo Quartel”, afirmou.

Vitor de Angelo ressaltou ainda a importância do regime de colaboração entre Estado e municípios. “Trabalhamos junto com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). É de extrema importância ações conjuntas nesse período tão adverso”, acrescentou o secretário.

A nova sede da EMEF Baixo Quartel também contará com guarita, dois pátios descobertos, praça de vivência, jardinagem, playground, estacionamento para carros, motos e bicicletário.

Participaram da solenidade, a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; o prefeito de Linhares, Guerino Zanon; deputados estaduais; vereadores e lideranças comunitárias.