Corpo de homem é encontrado dentro de carro submerso em rio no ES

Segundo familiares, Márcio Roberto Souza dos Santos, de 44 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira. Corpo já estava em estado de decomposição

O corpo de um homem foi encontrado no interior de um carro submerso no Rio São Mateus, na altura da localidade de Polo Industrial, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (21).

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo teria saído da estrada, na rodovia ES 080, e descido por uma ribanceira capotando. O corpo da vítima, identificada como Márcio Roberto Souza dos Santos, de 44 anos, apresentava sinais de decomposição.

