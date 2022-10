Corpo de homem é encontrado às margens de lagoa no Norte do ES

Testemunhas avistaram o corpo boiando na lagoa do bairro Interlagos, neste sábado (15), e acionaram o Corpo de Bombeiros. Vítima não foi identificada

O corpo de um homem foi encontrado às margens de uma lagoa que fica no final da Rua Felipe Camarão, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado, neste sábado (15). As informações são de A Gazeta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fato foi registrado por volta das 12h, na lagoa que divide o bairro Interlagos e o bairro Aviso. Para os bombeiros, testemunhas no local informaram que avistaram o corpo boiando.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e explicou que o corpo já estava em estado de decomposição, mas a vítima aparentava ter entre 40 e 50 anos de idade. De acordo com a PM, o perito Ricardo Kenji disse que não foi possível identificar sinais externos de violência devido ao avançado estado de putrefação. E nenhum morador soube informar se havia alguém desaparecido na região. O cadáver foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município.

A Polícia Civil (PC) comunicou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.